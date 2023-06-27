Malatya'da 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolu Medişeyh mevkiinde Y.T. (44) idaresindeki 34 BTC 813 plakalı otomobil ile Ömer Güven (64) yönetimindeki 44 DN 461 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma. sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.T, E.T, Y.T, N.T, Z.T, E.T ile Ömer Güven ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Güven, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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