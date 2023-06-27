Yeşilyurt ilçesinde kiraz hasadı başladı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat başladı.

İlçeye bağlı Gündüzbey Mahallesinde depremzede çiftçiler kiraz hasadına başladı.

Üretici Ahmet Danacı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kirazda hasat dönemine girdiklerini aktaran Danacı, "Kiraz hasadımız başladı, hasatta dikkat ettiğimiz hususlar var. Kirazın kaliteli olması gerekiyor. Ağaçların bakımına dikkat ediyoruz. Ancak bu yıl çok yağış oldu. Bundan dolayı yağmur ve dolu yağışından kaynaklanan hasarlar oluştu. Kirazı olumsuz etkiledi. Kiraz seçiminde hasat esnasında daha seçici oluyoruz. Rekolte iyi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kiraz bahçelerine de depremler nedeniyle yeterince bakım yapamadıklarını anlatan Danacı, "Canımızın derdine düştük. Evler yıkılınca bahçeyi ikinci plana almak zorunda kaldık. Gündüzbey depremde çok etkilendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bahçenin dönemsel bakımları var, bunları yapmak zorundayız." dedi.

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