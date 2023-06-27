Depremin vurduğu Malatya ve Adıyaman’da şehit kabirleri ziyaret edildi

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman’da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kurban Bayramı dolasıyla İl Jandarma Komutanlığı personelince şehit kabirleri ziyaret edildi, şehitlikte dua eden jandarma personeli kabirlerdeki Türk bayraklarını yeniledi.

Jandarma, kentte çeşitli ilçelerde bulunan şehit kabirlerinde de gerekli bakımları yaparak bayrakları yeniledi.

Şehitlikte yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.

Büyükşehir Belediyesi de bayram öncesi şehit kabirlerinde gerekli bakımları yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Ziyarette şehit yakınları ile aileler gözyaşlarını tutamadı.

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