Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler yaptı.

Bakan Ersoy, Malatya'daki temasları kapsamında Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Ergün Tuluk, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile diğer ilgililerce karşılanan Ersoy, burada vakıf üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Malet Geçici Konaklama Merkezi ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bayramlaşan Bakan Ersoy, çocuklara bayram harçlığı verdi, sorunları dinledi.

Bazı konteynerlere konuk olan Ersoy'a vatandaşlarca çay ve tatlı ikram edildi.

Konteyner kent ziyaretlerine Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.





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