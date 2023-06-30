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Depremzede sporcu Hacer, Avrupa'da zirveye çıkmak istiyor

AA

Depremzede sporcu Hacer, Avrupa'da zirveye çıkmak istiyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 10 günlük antrenmanla katıldığı Okullar Arası Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Hacer Özdil, Avrupa'da kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hobi amacıyla bir yıl önce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan muaythai kursuna başlan Özdil, antrenörünün yetenekli olduğunu fark etmesi üzerine bu sporu sürdürmeye karar verdi. Bir yandan lise eğitimini sürdüren Özdil diğer yandan ise antrenmanlarına devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ailesiyle kaldığı evi ağır hasar gören Özdil, çadıra yerleşti. Tüm olumsuz şartlara rağmen spordan vazgeçmeyen Özdil, 29 Mart-2 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

15 yaşındaki Hacer Özdil, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce açılan spor salonunda antrenmanlarını düzenli şekilde sürdürdüğünü belirtti. Depremlerden önce antrenmanlarını hiç aksatmadığını ifade eden Özdil, depremler nedeniyle verimli antrenman yapamadığını dile getirdi.

Özdil, kentte büyük bir yıkımın meydana geldiğini, spor salonunun uzun süre kapalı olduğunu, tüm olumsuzluklara rağmen müsabakalara hazırlanmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Depremden sonra Türkiye Boks Şampiyonası ile Okullar Arası Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katılarak mücadele ettim. Muaythaide üçüncü oldum. Depremler nedeniyle pek antrenman yapamadım, şampiyonaya gitmeye yakın antrenman yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Müsabakalara hazırlanmak için mart ayında milli takım antrenörü Ramazan Yavuz'un desteğiyle Ankara'ya giderek orada 10 günlük antrenmanın akabinde müsabakalara katıldığını ifade eden Özdil, "Bu yılki müsabakalar depremden dolayı pek iyi geçmedi, önümüzdeki yıl düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyorum. Haftanın 7 günü 4 saat antrenman yapıyorum. Türkiye şampiyonasında altın madalya alarak Avrupa şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Özdil, ailesiyle hala çadırda kaldığını belirterek müsabakalarda elde ettiği başarının hem kendisinin hem de ailesinin moralini arttırdığını söyledi.

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