Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilal Habeşi Erdem (45) yönetimindeki 44 NB 651 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Gürkaynak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, Esadullah Erdem (7), Şeyma Erdem (12), Mine Erdem (48), Sümeyra Erdem (11) ve Esra Erdem (33) yaralandı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Erdem'in durumunun ağır olduğu kaydedildi.