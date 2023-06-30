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MALATYA (AA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Malatya'da gelin arabası oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın makam aracı Togg, düğünden önce süslenerek Sedat ve Sümeyye Özdemir çiftinin gelin arabası olarak hizmet verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Sedat ve Sümeyye Özdemir çifti, Gürkan'dan Togg'u gelin arabası yapmak istediklerini belirtti.



Genç çiftin isteğini geri çevirmeyen Başkan Gürkan, Togg'u dünyaevine giren çifte verdi.



Başkan Gürkan'a teşekkürlerini sunan damat Sedat Özdemir, gazetecilere, bu mutlu gününde gelin arabalarının Togg olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek "Düğün alışverişi yaparken tesadüfen Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı gördük ve kendisinden gelin arabası olarak Togg'u rica ettik. Sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı ve Togg'u gelin arabası olarak kullanabileceğimizi söyledi. Ayrıca mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sümeyye Özdemir de "Mutlu günümüzde bizlere destek verdiği için Gürkan'a çok teşekkür ederim." dedi.





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