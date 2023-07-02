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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor

AA

Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor

MALATYA (AA) - HATİCE YETMEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Toprak Ana Kadın Kooperatifi tarafından konteyner kentte açılan "iş atölyesinde" çalışan depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede yaşayan kadınlara ekonomik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifi tarafından Rönesans Konteyner Kentte "iş atölyesi" açıldı. Burada üretime katılan depremzede kadınların, depremin stresinden uzaklaşması sağlanırken bir yandan da üreterek gelir elde etmesi amaçlanıyor.

İş atölyesinde üretilen el işi nakış, tel kırma, gelin çiçeği ve tekstil ürünlerinin satışı kurumsal firmalar tarafından yapılarak kazancı üreten kadınlara veriliyor.

- 42 kursiyer katılıyor

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AA muhabirine, deprem sonrası kadınların hızla toparlanması adına konteyner kentte iş atölyesi kurduklarını anımsattı.

Amaçlarının kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Sökmen, talepler doğrultusunda konteyner kentlerde kooperatif tarafından üretilen ürün yelpazesini genişletmek istediklerini söyledi.

Toprak Ana Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Ayşe Uzun Kayış ise 42 kursiyer ve 2 gönüllü öğreticiyle faaliyete başladıklarını belirterek, "Depremden önce faaliyetlerimiz çok güzel ilerliyordu. Depremden sonra konteyner kentte yaşayan ve misafir olan hanımlar için kurs açtık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 'Kadınların Statüsü Genel Müdürlüğünün Kooperatifler Yoluyla Kadınları Güçlendirilmesi' projesi kapsamında yer aldık." dedi.

Kayış, depremzede kadınların stres atıp ev ekonomisine katkı sunması amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

- "Yaralarımızı beraber sarmaya çalışıyoruz"

Depremlerde torununu ve damadını kaybeden Aydan Gönültaş da stres atmak ve depremzede kadınlarla yaralarını sarmak amacıyla atölyeye geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde kayıplarımız oldu. Kızım enkazda 2 günden fazla kaldı. Damadım, torunum, damadımın kardeşi vefat etti. Kızım hamileydi kurtuldu. Acı şeyler yaşadık. Konteyner kente geldik. Kadınlar için burada yer açılmış. Birbirimizin yaralarını sarmak ve birbirimize destek olmak amacıyla buraya geldik."

Depremzede Pakize Türker ise depremden 3 ay önce ev aldığını, ikinci depremle beraber evin yıkıldığını ancak sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Psikolojik olarak çok etkilendik. Burada, komşularla mahalle ortamı gibi yaralarımızı beraber sarmaya çalışıyoruz. Bakanlığımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

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