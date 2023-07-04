Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Y.A. (31) yönetimindeki 35 VR 370 plakalı otomobil Malatya-Adıyaman kara yolu Tavşantepe mevkisinde yol kenarındaki direğe çarparak devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya-Elazığ kara yolu Orduzu Tabiat Parkı çıkışında ise R.A. (53) idaresindeki 44 AEM 541 plakalı traktörle A.S (23) yönetimindeki 06 DJZ 614 kamyonet çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan kamyonetteki C.T. (39) ambulansla hastaneye kaldırıldı.