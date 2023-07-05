Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan konteynerde görev yapan gazetecilere ziyaret

MALATYA (AA) - Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Malatya'da deprem sonrasında konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyarete etti.

İduğ, beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve Birleşmiş Milletler Global Hope Network International Executive Director Henry Deneen ile Kongre ve Kültür Merkezi arkasında konteynerlerde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan İduğ, deprem nedeniyle bölgede zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Sorunlar paylaşıldıkça küçülür. Biz de o sorunun bir tarafından tutmak için buradayız. Burada gerek ekibim gerek CHP İl başkanım, milletvekili Veli Ağbaba ve sivil toplum örgütlerinin destekleri bizi daha da umutlandırdı." dedi.

CHP İl Başkanı Barış Yıldız ise depremin ilk gününden itibaren sahada bulunan İduğ ile ekibine yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür etti.

Henry Deneen de depremlerden etkilenen Malatya'ya 10 kişilik bir travma uzmanı getirdiklerini aktararak, vatandaşlara hizmet vermek istediklerini kaydetti.

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