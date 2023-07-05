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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden 284 öğrenci mezun oldu

AA

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden 284 öğrenci mezun oldu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren 284 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, mezun olan öğrencilerin bütün milletin en kıymetli varlığı olduğunu söyledi.

Türk milletinin en kıymetli varlığının genç nüfusu olduğunu belirten Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye 19. yüzyıl modernleşmesiyle beraber bu geldiği noktaya geldi. Burada da üç önemli kurum amiral gemiliğini üstlenmiştir. Bunların bir tanesi tıbbiye, bir tanesi mülkiye, bir tanesi harbiyeydi. Bu saç ayak üzerine şu anki medeniyetimiz inşa edildi. Sizlerle gurur duyuyoruz, geleceğiniz parlak. Memleket ve insan sevgisiyle dolu olun ve hizmet edin. İnanın ki sizi bu millet hiçbir zaman sizi hak ettiğinizden daha aşağıya koymayacak."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da bayrağı kendilerinden devralıp daha yükseğe taşıyacaklarına inandığı genç doktorların ülkeye daha çok hizmet edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki meslek hayatları boyunca bu gençlerimiz, insanlara şifa dağıtırlar, ülkemizi daha ileriye, daha öteye götürürler. Cumhuriyetimizin 100. yılında mezun olan bu doktorlarımızı bir şanssızlıkları var. 2020 yılında pandemi başladı, 2023 yılında da 6 Şubat yüzyılın depremini şehrimiz yaşadı. İkinci bir kez eğitimde bir aksama, bir uzaktan eğitim haline dönüştü. Genç doktorlarımıza şunu tavsiye ediyorum, eğitimlerinde bu pandeminin, bu depremin yarattığı eksikleri kendileri daha çok çalışarak, daha çok okuyarak, asistanlıklarında daha çok nöbet tutarak telafi etsinler."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise Kovid-19 salgını döneminde bir nefesin, depremde ise bir tas çorbanın, bir dilim ekmeğin ve bir bardak sıcak çayın ne kadar büyük bir nimet olduğunu öğrenen öğrencilerinin depremler sonrasında memleketin her köşesinden yağmur gibi akan yardımları gördüğünü ifade etti.

Beytur, bu yıl fakülteden mezun ettikleri 284 genç meslektaşlarının mesleğinde yetkin birer doktor olarak insanlığa faydalı olmalarını diledi.

2022-2023 akademik yılı birincisi Aytaç Bülent Kuku ise kişinin emeklerini sevgiye, huzura ve umuda dönüştüren bir meslek olan hekimlik için kendilerini eğiten ve kendilerine öğretenlere teşekkür etti.

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