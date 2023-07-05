Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda bulunan bir iş yerinde müşteriler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Karşılıklı birbirlerini yaralayan taraflardan B.S, M.K, B.K, F.İ. ile M.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, bir pompalı tüfek ve 1 tabancaya el koydu.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.