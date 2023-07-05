Malatya'da trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 44 EN 653 plakalı hafif ticari araç, Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde B.İ. idaresindeki 23 ACM 306 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kaza sonrası araçlarda oluşan maddi hasarın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.
Sürücülerden H.A. yanında bulundurduğu tabancayla B.İ'yi bacağından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri B.İ'yi olayda kullandığı tabanca ile gözaltına aldı.