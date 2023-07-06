Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Emniyet Müdürü, sarp kayalıktaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:07
        Emniyet Müdürü, sarp kayalıktaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, sarp kayalıklara tırmanarak direkte yıpranan Türk bayrağını yeniledi.

        İlçe kırsalındaki Hacılar Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağını gören Atıcı, bayrak direğinin bulunduğu kayalıklara tırmandı.

        Kayalıklara güçlükle çıkan Atıcı, şiddetli rüzgarlarda yıpranan bayrağı ve halatını yenisiyle değiştirdi.

        Atıcı, bayrağı göndere çekerken Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir kıta da okudu.

        Mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Atıcı'ya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
        MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
        MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI