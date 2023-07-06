Emniyet Müdürü, sarp kayalıktaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, sarp kayalıklara tırmanarak direkte yıpranan Türk bayrağını yeniledi.
İlçe kırsalındaki Hacılar Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağını gören Atıcı, bayrak direğinin bulunduğu kayalıklara tırmandı.
Kayalıklara güçlükle çıkan Atıcı, şiddetli rüzgarlarda yıpranan bayrağı ve halatını yenisiyle değiştirdi.
Atıcı, bayrağı göndere çekerken Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir kıta da okudu.
Mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Atıcı'ya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.