Malatya itfaiyesi anız yangınlarına karşı uyardı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşları anız yangınlarının zararlarına karşı uyardı.

Katipoğlu, yazılı açıklamasında, havaların ısınmasıyla anız yangınlarının meydana geldiğini hatırlatarak, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Tarlalarda veya bahçelerde bilerek yakılan anız yangınları nedeniyle ilgili kurumların cezai işlemler uyguladığını anımsatan Katipoğlu, "Kurban Bayramı 9 günlük tatil döneminde toplamda 393 vakaya müdahale ettik. Bunların büyük bir bölümü anız, ot ve bahçe yangınıydı. Anız yakmak bitki örtüsünü, toprağı koruyan tüm maddeleri ve toprakta yaşayan canlıları yok ediyor. Doğaya ciddi anlamda zarar verilmiş oluyor ve toprağın verimliliği de düşüyor. Anız yangınlarına müdahale ettikten sonra anız yangınını başlatanlar hakkında tutanak tutuyoruz ve idari noktada soruşturmalar açılıyor, akabinde de gerekli cezai işlemler yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda kesinlikle hassas olmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.