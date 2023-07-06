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        Malatya'da bir binanın enkazındaki kediler kurtarıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 21:39
        Malatya'da bir binanın enkazındaki kediler kurtarıldı

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkımı yapılan binanın enkazında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

        Merkez Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi'ndeki ağır hasarlı iki katlı bir binanın yıkımı sırasında kedi sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler enkazda kedilerin bulunduğunu tespit ederek, yıkım çalışmasını durdurdu.

        Bir süre enkazda çalışma yapan itfaiye ekipleri, sağlık durumu iyi olduğu görülen kedileri bulunduğu yerden çıkardı.

        Kedilerin, sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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