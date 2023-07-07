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        Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:07
        Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması nedeniyle kontrollü yıkımı gerçekleştirilen Açelya Sitesi'nin bahçesinde ayçiçekleri açtı.

        Özalper Mahallesi Belkıs Akkale Sokak'taki Açelya Sitesinin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iki bloku kontrollü yıkıldı.

        Enkazın kaldırılmasından bir süre sonra, moloz yığınlarının arasında ayçiçeklerinin açtığı görüldü.

        Dört bloktan oluşan sitenin bina görevlisi Batuhan Yılmaz, AA muhabirine, acil yıkım kararının ardından ekipler tarafından binanın yıkıldığını söyledi.

        Sitedeki iki blokun yıkıldığını, diğer bloklarda ise hasar olmadığını belirten Yılmaz, "Yıkım olan yerlerde gördüğünüz gibi kendiliğinden ayçiçekleri açmış ve hayata tutunmuşlar." dedi.

        Depreme kapıcı dairesinde yakalandıklarını anlatan Yılmaz, "Eşyalarımız enkaz altında kaldı. Deprem sonrası belli bir süre çadırda yaşadık, daha sonra birkaç aylığına Ankara'ya gittik. Ankara'dan döndükten sonra sitenin bahçesinde ayçiçekleriyle karşılaştık. Yıkıma rağmen hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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