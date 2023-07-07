Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
MALATYA (AA) - Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Türkmen yönetimindeki 44 ES 324 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Şahnahan yol ayrımında Ahmet Keleş yönetimindeki 44 DM 292 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yusuf Türkmen, Perihan Türkmen ve Songül Keleş 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.