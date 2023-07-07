Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
MALATYA (AA) - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, "sokak satıcıları"nın ikamet ve araçlarında arama yaptı.
Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine götürüldü.