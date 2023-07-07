Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:46
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, "sokak satıcıları"nın ikamet ve araçlarında arama yaptı.

        Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
        MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
        MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI