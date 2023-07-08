Malatya kent merkezinin yeniden yapımı için istişare toplantısı gerçekleştirildi

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya kent merkezinin yeniden yapımı için planlama istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kentin yeniden inşasında doğru işler yapılması gerektiğini söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Burada hedefimiz şehrin ticarethane olan Akpınar bölgesinde yapılacak olan bütüncül çalışmaların nasıl bir temel üzerinde inşa edildiğini, planlandığını sizlerle paylaşmak ve sizin görüşünüzü almak. Yapılmaya çalışılan size en güzel hizmeti yapmak ve geleceğe Malatya'yı taşımak. Doğru adımlar atarsak Malatya olduğundan çok daha iyi noktaya 3-4 sene içerisinde gelir ve Malatya geçmişten, deprem öncesinden çok daha iyi bir şehir kültürüne kavuşur. Yanlış yaparsak da tarih bizi asla affetmez."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ülkenin ve şehrin daha önce duymadığı ve görmediği büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığına değindi.

Kentte ağır hasarlı 45 bin 468 binanın bulunduğunu, toplam acil, ağır, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısının 127 bin 293 olduğunu dile getiren Gürkan, "İhalesi yapılan konut sayısı 14 bin 338, toplam ihalesi yapılan köy konutu sayısı 7 bin 131. Toplam planlanan 66 bin toplu konut, 25 bin köy konutu, toplam 91 bin konut." dedi.

Gürkan, deprem bölgelerinin belediye başkanları olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile toplantıda bir araya geldiklerini ve burada genel görüşün yerinde dönüşüm, yatay mimari, sıklığın seyrekleştirilmesi, yeşil alanların ve meydanların arttırılması yönünde oluştuğunu anlattı.

- Osmanlı dönemindeki han şemasına dönüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görevli Mimar Hilmi Güler de depremde yıkılan Malatya kent merkezi için planladıkları proje hakkında bilgi verdi.

Tarihi Yeni Cami ve çevresindeki tüm yapıları toparlayınca şehrin hafızasını iyi bir başlangıçla tekrar oluşturacaklarını düşündüklerini ve projeye bu çerçeveden başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Onun yanı sıra burada neredeyse yüzde 80'i yıkılmış bir konut bölgesini ele aldık. Buradaki mülkiyet durumunu, yapı durumunu ve bağımsız bölüm sayılarını öğrenerek tekrar bu alanda doğru mimari, şehircilik kurallarıyla tekrar üretmeye çalıştık. 5 bin 224 tane birimimiz varmış. Tasarlanan ticari bölüm sayısında burada bir artış sağladık, 6 bin 584. Tasarlanan inşaat alanı 272 bin metrekare. Ortalama ticari alan da 40 metrekare. Bizim planlamada göreceksiniz. Osmanlı'daki han şemasına dönme durumumuz da biraz ondan oldu ki cephe boylarını bir önceki cephe boyları ile tutalım ve bunu yaparken esasen ne tam tapuya uyduk, ne tam halihazıra uyduk. Arada bir yerde bir empati yapıp ticaretin ölmemesi için bir yapı oluşturmaya çalıştık. 192 bin metrekare alanda yapılacak ticari alanlara 2 bin araçlık otopark ilavesi sunacağız. Malatya'ya yapılan bütün yapıların bodrum katı olacak. Zemin etüdü doğru, dürüst yapılacak. Hiçbir yapıda asma kat olmayacak. Çatı arası kullanımı olmayacak. Kapalı, açık çıkma olmayacak. Deprem bölgesinde kağıt gibi balkonlar, geriş katlarındaki yüksek yapılar binaya çok zarar vermiş. Ticaret olan yerin üst katını ofis yaptık. Bütün katları, özellikle yakın adalarda aynı kat yüksekliğinde planladık."