Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:42
        Malatya'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

        MALATYA (AA) - Malatya'da, hakkında kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli kadın, çalılık alanda baygın halde bulundu.

        Önceki gün öğle saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu'na (31) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Mengüşoğlu'nun bulunması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 40 saatlik çalışmanın ardından genç kadını evlerine 4 kilometrelik uzaklıktaki çalılık alanda baygın halde buldu.

        Mengüşoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Arama çalışmalarına, 5 jandarma asayiş timi, 30 güvenlik korucusu, itfaiye sualtı arama timi, AFAD ekipleri ve gönüllülerin destek verdiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı (2)
        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı (2)
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
        Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı