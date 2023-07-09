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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 14:14
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

        Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret eden Işıkhan, Vali Şahin ve il protokolünce karşılandı.

        Valilik ziyaret defterini imzalayan Işıkhan'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket sunuldu.

        Işıkhan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

        Cumhuriyet Meydanı Geçici Konteyner Çarşı'da esnafı ziyaret eden Işıkhan sorun ve talepleri dinledi.

        Bakan Işıkhan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin'den esnafla ilgili bilgi aldı.

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