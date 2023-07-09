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        Malatya'da devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:12
        Malatya'da devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 23 ACF 487 plakalı mazot yüklü tanker, Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Çiftliği civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tankerden sızan mazot nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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