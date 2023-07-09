Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Işıkhan, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:24
        Bakan Işıkhan, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Işıkhan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki Afet Koordinasyon Merkezi’nde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Namık Gören ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Işıkhan, SGK İl Müdürü Tekin Kutlu'yu da ziyaret etti.

        Bakan Işıkhan, ardından Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne geçerek burada depremzedelerle buluştu.

        Depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret eden Işıkhan, sorunları dinledi, talepleri aldı, çocuklara oyuncak dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Malatya'da
        Bakan Işıkhan, Malatya'da
        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı (2)
        Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı (2)
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
        MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI