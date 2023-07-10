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        Malatya İl Sağlık Müdürü Berk'ten konteynerde görev yapan gazetecilere ziyaret

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:55
        Malatya İl Sağlık Müdürü Berk'ten konteynerde görev yapan gazetecilere ziyaret

        MALATYA (AA) - Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, deprem sonrası konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti.

        Berk, Kongre ve Kültür Merkezi arkasındaki konteynerlerde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada konuşan Berk, Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık kurumlarının hizmetini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

        Sağlık camiası olarak depremin ilk anından bu yana ayakta olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Sağlık Bakanlığımızın zamanında yaptığı güzel yatırımlardan dolayı sağlık tesislerimiz ayakta. 2 Temmuz itibarıyla da 6 Şubat depreminin öncesi durumuna döndü. MHR randevularımız, ameliyathanelerimiz, yoğun bakımlarımız, polikliniklerimiz, birinci basamak hizmetlerimiz hepsi şu anda aktif bir şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor."

        Berk, kentteki suyla ilgili analizlerinin de sürekli devam ettiğini anımsatarak, herhangi bir sorunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

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