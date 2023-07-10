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        Malatya'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:43
        Malatya'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        C.Ç. yönetimindeki 44 DB 290 plakalı otomobille M.B. idaresindeki 44 ABU 371 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi Recep Okan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücülerden C.Ç. ile araçlarda bulunan A.Ç, N.Ç ve R.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İ.A. yönetimindeki 44 NA 213 plakalı kamyonet Malatya-Elazığ kara yolu Kıyıcak mevkisinde takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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