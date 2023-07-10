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        Malatya'da "Bilimsenol Festivali" başladı

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        Giriş: 10.07.2023 - 18:31
        Malatya'da "Bilimsenol Festivali" başladı

        MALATYA (AA) - Malatya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bilimsenol Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İş Adamları Derneği'nin (MİAD) katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi arka tarafında bulunan alanda başlayan festivale katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bilim ve teknoloji dünyasını keşfedecek ve düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilecek.

        Festivalin açılışında konuşan Vali Hulusi Şahin, Malatya'nın depremin ağır gündeminden çıkıp yavaş yavaş normalleşmeye başladığını söyledi.

        Şahin, depremden dolayı bilimsel etkinliklerin yapılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tür festivalleri bu tür etkinlikleri yıl sonunda özellikle TUBİTAK çerçevesinde okullarımız yapıyordu ama yine depremin ağır gündemi, bu etkinlikleri yapma imkanını elimizden almıştı. O boşluğu MİAD'ın genç ve hareketli ekibi doldurmuş oldu. Böylece Malatya, gündemi depremin ağır atmosferinden çıkıp bilimin aydınlık yolunda yeni bir gündem ile bugün tanıştı. Bu fırsatı verdiği için MİAD'ın genç yöneticilerine ve paydaş duruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 3 gün sürecek festivalde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış programına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Bilimsenol Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Belli ile davetliler katıldı.

        Festival 12 Temmuz'da sona erecek.

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