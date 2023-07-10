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        Malatya'da "Bilimsenol Festivali" devam ediyor

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        Giriş: 10.07.2023 - 18:31
        Malatya'da "Bilimsenol Festivali" devam ediyor

        MALATYA (AA) - Malatya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bilimsenol Festivali" devam ediyor.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İş Adamları Derneği'nin (MİAD) katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi arka tarafında bulunan alanda başlayan festivale katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bilim ve teknoloji dünyasını keşfedecek ve düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyor.

        Festival alanını öğrencileriyle ziyaret eden TOBB Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Matematik öğretmeni Mehmet Tokatlı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçerlere teşekkür etti.

        Verimli bir festival olduğunu aktaran Tokatlı, "Öğrencilerimiz gayet güzel vakit geçirdi. Herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

        TOBB Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Emin Keskin ise arkadaşlarıyla etkinliklere katılarak güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

        Festivalde açılan stantlarda çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Festivalde teknoloji, savunma sanayi, sıfır atık ve daha birçok uygulamalı bilim atölyeleri de yer alıyor.

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