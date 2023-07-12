Malatya'da depremzede kadınlara Kur'an eğitimi veriliyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da 20 kadın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğinin açtığı Kur'an-ı Kerim kursuna katılıyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir, AA muhabirine, "asrın felaketi"nin ardından 100 gençle arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini, sosyal destek grupları oluşturarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını anlattı.

Depremden önce birçok kurslarının olduğunu, yine bu kursları faaliyete geçirmeye gayret ettiklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim kursları ile başladık. Durmayacağız, temmuzla birlikte ortaokul öğrencilerine yaz okulu projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu yaz okulu projemiz yaklaşık 6 hafta sürecek. Büyükşehir Belediyemizle beraber yapmış olduğumuz protokole istinaden 6 semt konağında kurs vereceğiz. Temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim öğrenecekler. 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Hemen akabinde robotik kodlama atölyemizi aktifleştirerek ortaokul ve lise öğrencilerimizi TEKNOFEST'e hazırlamış olacağız. Liseli gençlerimizi ise deniz kamplarına göndereceğiz."

Depremin herkese büyük travmalar yaşattığına dikkati çeken Demir, "Bizim, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin, herkesin normalleşebilmesi açısından bu kursları açmamız zorunlu. İnsanların artık bu problemden, bu stresten uzaklaşabilmesi adına kurslarımızı açtık. Zor dönemler, zor süreçler yaşadık, kayıplar atlattık. Türkiye Gençlik Vakfı kendisine düşeni, gerekeni yapmak zorundadır diye hissediyor ve yapmaya gayret ediyor." diye konuştu.

- "Birbirimize psikolojik destek veriyoruz"

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Kamile Şahin de TÜGVA İl Temsilciliğinde kadınlara Kur'an, hadis ve fıkıh dersleri verdiğini söyledi.

Evinin ağır hasarlı olduğunu ve yurtta kaldığını anlatan Şahin, "Biliyoruz ki her zorluğun arkasından bir kolaylık vardır. Türkiye Gençlik Vakfında hanım arkadaşlarımızla bir araya gelerek hem Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz hem de birbirimize psikolojik destek veriyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Necla Kalay da kursun kendilerine çok iyi geldiğini belirterek, "Manevi destek amaçlı Kur'an-ı Kerim dersleri alıyoruz. Kurs bu dönemi atlatmamız için rahatlatan bir yer oldu. Bu sıkıntılı süreçleri de inşallah atlatacağız." ifadelerini kullandı.