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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:57
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.

        Ersoy, daha sonra 6 Şubat depremlerinde hasar alan Malatya şehir merkezine geçti.

        Bakan Ersoy, burada hasarlı olması nedeniyle yıkımı süren Malatya Valiliği binasında incelemelerde bulundu, yıkımı gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Ersoy'a Malatya Valisi Hulusi Şahin eşlik etti.

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