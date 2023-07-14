Kahramanmaraş ve Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

KAHRAMANMARAŞ/MALATYA (AA) - Kahramanmaraş ve Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya'da Şehir Mezarlığında, 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın ile şehidin annesi Sebahat Bozkurt ve ablası İlknur Korkmaz'ın de yer aldığı katılımcılar şehit Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı.

Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir AVM'de devam eden programda, Vali Şahin "Anı Defteri"ne günün anlamına ilişkin mesaj yazdı.

Vali Şahin, deftere 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletin vicdan ve merhamet gibi duygularından beslenip, yüce İslam dininin gölgesine gizlenen ve ülkeyi yabancı güçlerin himayesi altına alıp vatanın istiklal ve istikbaline kelepçe vurmak isteyen eli kanlı FETÖ mensuplarının gerçekleştirmek istedikleri hain bir saldırı olduğunu aktardı.

Yüce Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği milli birlik ve beraberlik ruhunun o karanlık geceye güneş gibi doğduğunu belirten Şahin, "Yüce milletimiz, canları ve mallarıyla savaş uçaklarının, tankların, topların ve tüfeklerin önünde dik durmuş, hainlerin emellerine ulaşmasına engel olmuşlardır. Milli iradeyi boyunduruk altına almak isteyen güçler, 100 yıl sonra Türkiye Yüzyılı kahramanları tarafından hezimete uğratılmış, demokrasi uğruna Türk milleti yine vücudunu siper ederek hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini destan yazarak bir daha göstermiştir. Vatanımıza, milli irademize, sınırlarımıza, bağımsızlığımıza, istiklal ve istikbalimize göz diken düşmanlar ve onların uzantıları olan şebekeler veya örgütler iyi bilmelidir ki 15 Temmuz diriliş ruhu Türk milletinin ruhunda her dem taptaze yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın ise dünyanın sayılı devletlerinden biri haline gelmeye başlayan Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak isteyen hain şer odaklarının 15 Temmuz'daki kalkışmasının Türk milletinin dirayeti sayesinde bozguna uğratıldığını vurgulayarak, devletin bekası ve milletin varlığı için 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman Türk milletini kutladı.

Daha sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da tüm camilerde şehitler için cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit Zekeriya Tanrıverdi için düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan mevlidin ardından ise 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.