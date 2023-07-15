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        Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:47
        Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’nde mevlit okutuldu.

        İlçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, şehitler için Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        İlçe protokolü, daha sonra şehit kabirleri ve Hasan Gazi Türbesi ile şehitliğini ziyaret etti.

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