Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’nde mevlit okutuldu.

İlçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, şehitler için Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlçe protokolü, daha sonra şehit kabirleri ve Hasan Gazi Türbesi ile şehitliğini ziyaret etti.