MHP heyeti depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan "Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti" Malatya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan ve MHP milletvekillerinin yer aldığı heyet, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Hulusi Şahin ile bir araya geldi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere, deprem bölgesindeki milletvekilleri olarak 7 kişilik heyetle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Heyet olarak depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını anlatan Fendoğlu, şöyle konuştu:

"Gündemimiz deprem. 6 Şubat'tan bu yana tüm milletvekili arkadaşlarımızla genel başkanımızın talimatıyla deprem bölgesi olan 11 vilayetimizde araştırma ve ziyaretlerimizi aralıksız yapıyoruz. Teşkilat olarak, ülkücü hareket olarak tüm deprem bölgelerinde hazırlanan raporları, eksikleri, sorunları, vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepleri raporlar haline getirip genel başkanımıza sunacağız. Ondan sonraki talimatlar doğrultusunda yine deprem bölgelerindeki ziyaretlerimiz devam edecek."

Fendoğlu, depremin ilk anından itibaren Malatya'ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Vali Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

Heyet daha sonra Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde inceleme yaptı, depremzedelerle görüştü.

Heyette Fendoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de yer aldı.