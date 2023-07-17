Malatya'da çiftçilere anız uyarısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan araştırmalarda hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılarak toprağa karıştırılmasının verim ve toprak üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğunu belirtildi.

Anız yakılmasıyla sap, saman ve organik maddenin yok edilmesi sonucu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak toprağın üstünde ve altında doğaya ve canlılara yararlı olabilecek, organik-inorganik maddeler ile mineraller zarar görmektedir. Bu itibarla, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de ürün hasadından sonra anızların yakılması çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için anız yakılması yasaklanmıştır. Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber vereceklerdir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Çiftçilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur."

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