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        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:57
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        ​​​​​​​Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye ve Temelli mahallelerinde ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

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