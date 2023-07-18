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        Malatya'da "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"nde bilgilendirme faaliyetlerine başlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:29
        Malatya'da "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"nde bilgilendirme faaliyetlerine başlandı

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"nde bilgilendirme faaliyetlerine başlandı.

        Malatya'nın Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde oluşturulan ofislerde depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesine" ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.

        Her ofiste alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili ilçe belediyesi, Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden personeller görev yapıyor.

        Depremzedeler, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne e-Devlet üzerinden başvurabiliyor ve ALO 181'den bilgi alabiliyor.

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