Malatya'da yangın çıkan çatıdaki güvercinler kurtarıldı
MALATYA (AA) - Malatya'da yangın çıkan bir binanın çatısındaki güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı.
Zaviye Mahallesi'ndeki Çınarlı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiyeciler, çatıda fark ettiği bir güvercin ve iki yavrusunu kurtardı.