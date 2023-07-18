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        Malatya'da yangın çıkan çatıdaki güvercinler kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:54
        Malatya'da yangın çıkan çatıdaki güvercinler kurtarıldı

        MALATYA (AA) - Malatya'da yangın çıkan bir binanın çatısındaki güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı.

        Zaviye Mahallesi'ndeki Çınarlı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiyeciler, çatıda fark ettiği bir güvercin ve iki yavrusunu kurtardı.

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