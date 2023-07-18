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        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:42
        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Vali Hulusi Şahin, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversitenin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ismine layık şekilde hızlı adımlarla büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Üniversite, bilgiye nasıl ulaşılabileceğini, bilimsel düşünmeyi, eleştirisel düşünmeyi öğretir. Eğer bunları öğrenmişseniz gerekli birikimi yapmışsınızdır. Turgut Özal Üniversitesi Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın isminin verilmiş olduğu değerli kurumsal kimliğe sahiptir. Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Türkiye'ye çok büyük katkıları oldu ve teknik bir insandı, bilimsel yaklaşırdı. Türkiye Özal'dan sonra dünyaya farklı bakmaya başladı. Bugün eğer iyi noktalara gelmişsek Merhum Özal'ın miras bıraktığı düşünce şeklinin sayesindedir."

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

        Törene, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Okyay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de katıldı.

        Konuşmaların ardından mezun olan 900 öğrenciye belgeleri verildi.

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