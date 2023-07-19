Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından yılın ilk yarısında 8 milyon dolarlık gelir

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Malatya kayısı çekirdeği"nden 6 ayda 2 bin 335 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 8 milyon 25 bin dolar gelir sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırırken, çekirdeği ise ihraç edilen ürünler arasında yerini alıyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 335 ton kayısı çekirdeği ihracatından 8 milyon 25 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Bir taraftan kuru kayısı ihracatı devam ederken kayısıdan elde edilen çekirdeğin de ihracatının tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Özcan, rakamların kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Özcan, dünyada kayısı çekirdeğinin ABD bademine rakip olarak gösterildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Kayısı çekirdeği de çok önemli bir ihracat kalemi. 6 aylık verilere baktığımızda 2 bin 335 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 8 milyon 25 bin dolar gelir elde etmişiz. Bizim için kuru kayısı ihracatı ne kadar önemliyse kayısıdan elde etmiş olduğumuz çekirdeğin de ihracatı o kadar önemli. Çünkü biz kayısıdan elde etmiş olduğumuz her türlü mamulü ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Yani sadece kuru kayısıyla yetinmiyoruz. Kayısının yaş dönemi dahil olmak üzere kuru döneminde de kayısıda etmiş olduğumuz bütün mamulleri ihracatta değerlendirmeye çalışıyoruz. Çekirdek de özellikle bu alanda ve bu kalemde çok önemli bir ekonomik gelir oluyor. Özellikle üreticinin maliyetlerinin arttığı bu dönemde maliyetleri düşürmesi açısından çekirdek önemli bir kalem."