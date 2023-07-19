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        Malatya'da depremzede ailelere yeni doğan bebekleri için set dağıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:15
        Malatya'da depremzede ailelere yeni doğan bebekleri için set dağıtıldı

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bebek sevinci yaşayan depremzede ailelere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Battalgazi Belediyesi tarafından depremler sonrasında konteyner ve çadır kentlerde kalan, bebek sevinci yaşayan ailelere "Umuda Gözlerini Açan Bebekler Projesi" kapsamında bebek seti hediye edildi.

        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremlerde evi ağır hasar alan ve Acıbadem Konteyner Kent'te kalan Ak ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, bebek setini hediye etti.

        Burada konuşan Güder, 6 Şubat'taki depremlerin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

        Güder, konteyner ve çadır kentlerde, bebek sevinci yaşan ailelere destek olduklarını ifade ederek, "Yavrularımızın isteklerini karşılayacak olan bizleriz. Bizden öncekiler bu dünyayı bize nasıl bırakmışlarsa ve biz onları nasıl bir şekilde yad ediyorsak bundan sonra dünyaya gelen yavrularımız, çocuklarımız da bizi aynı şekilde anacaklar. Bizim amacımız bizi güzel bir şekilde anmaları." dedi.

        Anne Aysel Ak da yapılan ziyaretten ve hediyelerden dolayı Güder'e teşekkür etti.

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