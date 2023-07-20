Makedonya Türkiye Ticaret Odası, Malatya'ya 24 derslikli okul yaptıracak

MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) destekleriyle 24 derslikli okul yapılacak.

Malatya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Burada konuşan Bakan Tekin, imza törenine çevrim içi katılan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran ve MATTO yönetimi ile Kuzey Makedonya'dan yetkililere bu güzel oluşum için teşekkür etti.

İki ülke arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin, köklü dostluk ilişkisi bulunduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu iki toplumun kardeşliğini ve dostluğunu gelecek kuşaklar boyunca da devam ettirecek tedbirleri almak durumundayız. Bugün bizi bir araya toplayan etkinlik de aslında bu dostluk, kardeşlik hukukunun uzun vadeli gelecek kuşaklara aktarılması için en güzel etkinliklerden bir tanesi. 6 Şubat tarihli Türkiye'nin önemli bir kısmını etkileyen, çok büyük can kayıpları verdiğimiz, 'asrın felaketi' diye tanımladığımız bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu tür zor günlerde milletler, uluslar, yanında olan ulusları asla unutmazlar ve dostluk, kardeşlik hukuku içerisinde olduğu ulusların bu tür davranışlarından çok mutlu olurlar. Kuzey Makedonya'nın bu jestinden, bu desteğinden dolayı kendilerine, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün Kuzey Mekadonya halkına, kardeşlerimize, dostlarımıza, bu zor günümüzde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum."

Bakan Göktaş da protokolde emeği geçen, okulun yapımına destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Bu yaptığınız okul, iki ülke arasındaki dostluğumuzun da bir nişanı olacaktır. Dost, kardeş Kuzey Makedonya'ya yaptığı katkıdan, desteğinden dolayı ve bu zor zamanlarımızda Türkiye'nin yanında olduğundan dolayı tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bakan Yeton Şakiri ise iki ülke arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin devam etmesini içtenlikle dilediğini belirterek, 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle halkı ve şahsı adına Türkiye'ye üzüntülerini iletti.

İmzalanacak protokolün iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın devamında bir köprü olacağını kaydeden Şakiri, "Türkiye'nin bizlere yaptığı desteklerin yanında bu küçük katkımız için emeği geçen herkese ve MATTO'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Aşağıbağlar Mahallesi'ne yapılacak 24 derslikli Kuzey Makedonya Ortaokulunun protokolü, konuşmaların ardından MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.