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        Malatya'da depremzede gençlere kano etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:46
        Malatya'da depremzede gençlere kano etkinliği düzenlendi

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzede gençler için kano etkinliği düzenlendi.

        Karakaya Baraj Gölü'ndeki etkinliğe Teknokent Konteyner Kent'te kalan 44 genç katıldı.

        Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, depremden etkilenen gençlere psikolojik destek amaçlı düzenledikleri etkinliklerin süreceğini belirtti.

        Depremzede gençler de kano etkinliğinin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç de katıldı.

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