Malatya'da deprem nedeniyle çekilen kaynak suyu, jeofizik çalışmasıyla yeniden bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle çekilen içme suyu kaynağı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen jeofizik çalışmasıyla yeniden bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki birçok mahallenin ve mezralarının su ihtiyacını karşılayacak Melet Deresi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, Çapo grup ile Melet Deresi de denilen ve üç ilçedeki mahalleleri besleyecek kaynağı görmek, çalışmaları incelemek bölgeye geldiklerini belirtti.

Zor şartlarda gerçekleştirilen bu çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Gürkan, "Çok kaliteli bir su. Bu suyumuzun muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda grup mahallelerimize dağıtılması noktasındaki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Yaklaşık olarak 400 milyon liralık bir çalışmayla bu süreç gerçekleştiriliyor. Devletimizin bizlere vermiş olduğu bu imkanlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve yerel paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Melet Deresi'nde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, derenin önceki yıllarda Yeşilyurt ilçesi Örnek köyü besleyen bir su kaynağı olduğunu, alt kısmında "Çapo içme suyu"nun yer aldığını söyledi.

Bu kaynağın Akçadağ ilçesinin 12 mahallesinin su ihtiyacını karşıladığını belirten Toy, şunları kaydetti:

"Bu kaynakta daha önce çalışmalar yaptık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir masrafla Akçadağ ilçesi Sahilköy'e kadar su götürdük. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında bu suyumuz çekildi. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu bölgede jeofizik çalışması gerçekleştirerek suyun kaynağını tespit ettik ve su arama çalışması yaparak suyun kaynağını yeniden bulduk. Bu kaynağımızdan saniyede 300 litre su çıkıyor. Mevcut yapmış olduğumuz şebeke ile hem Örnekköy'e hem Çapo isale hattına suyu verecek şekilde çalışmayı yaptık. An itibarıyla yapmış olduğumuz çalışmaların maliyeti yaklaşık olarak 400 milyon lira. Bu çalışmayla Örnekköy, Doğanşehir ilçesinin Suçatı, Yeşilyurt ilçesinin Oluklu mahalleleri, Akçadağ ilçesinin Dedeköy, Kömekavak ve Sahilköy mahalleleri ile mezralarının su ihtiyacını bu suyumuz ile karşılamış olacağız. Buradan taşıyacağımız suyumuz 80 litre/saniye. Geri kalan suyu ise vatandaşın sulama ihtiyacını karşılaması için yeniden dereye tahliye edeceğiz."