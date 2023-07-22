Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:11
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 207 gram metamfetamin, 200 uyuşturucu hap, 285 sentetik hap, sahte 300 dolarlık banknot ile 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Trump'ın duruşma tarihi belli oldu
        Trump'ın duruşma tarihi belli oldu
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!

        Benzer Haberler

        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da deprem nedeniyle çekilen kaynak suyu, jeofizik çalışmasıyla yeniden bulundu
        Malatya'da deprem nedeniyle çekilen kaynak suyu, jeofizik çalışmasıyla yeniden bulundu
        Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Malatya'da depremzede gençlere kano etkinliği düzenlendi
        Malatya'da depremzede gençlere kano etkinliği düzenlendi