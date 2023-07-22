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        Yeni Malatyaspor'un olağanüstü genel kurulu iptal edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:48
        Yeni Malatyaspor'un olağanüstü genel kurulu iptal edildi

        MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yarın yapılacak olağanüstü genel kurulun iptal edildiğini bildirdi.

        Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak göreve geldiklerinde Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu tablonun kamuoyu tarafından yakinen bilindiğini belirtti.

        Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un başarısı için çalıştıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

        "Görev yaptığımız süre içerisinde yönetim kurulu olarak tek bir derdimiz vardı. Ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Malatya'mızın en önemli değerlerinden biri Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere ulaştırmak çabası içerisine girdik. Göreve geldiğimizde bizden önceki genel kurulda ibra edilen yaklaşık 400 milyon lira borç ile devraldık. Aradan geçen zamanda harcadığımız emek, enerji ve para düşünüldüğünde 23 Temmuz tarihinde yaklaşık 30 milyon lira. Dönemimize ait olan borcun ibra edilmemesinde bazı çıkar gruplarının üzerimize bilinçli ve sistematik bir şekilde gelip itibarsızlaştırma çabalarına fırsat vermemek amacıyla ve Yeni Malatyaspor'umuzun geleceğini emin ellerde tutup görevimizin başında kalma kararı aldık. Buna istinaden yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının iptaline karar verildi."

        Kulübün bugün yaptığı mali genel kurulda yönetimin kurulunun ibra edilmediğini ifade eden bir gazetecinin, bunun nedenini ve delegelerden kaynaklı bir sorun olup olmadığını sorması üzerine Yaman, şunları kaydetti:

        "Nedenini bilemiyoruz ama hiç önemli değil ibra olup olmamamız. Devlet kanatlarında bizim hesaplarımıza bakarlar. Bir lira eksik olmadığını görecekler. Ama şunu görüyorum ki kulüp tekelleşmiş, delegeler tek bir adamın istediğini getiriyorlar, istediğini götürüyorlar. Bugün ben onun farkına vardım. Onun için de kongre kararını iptal ediyorum. Düzgün, güzel insanlar, emin insanlar geldiği sürece tabii ki bu kulübümüzü onlara teslim edebiliriz. Başka da yapacak, söyleyecek bir şeyimiz yok. Burada her şey görüldü. Şu an yaptığımız mali toplantımızda kimlerin ne amaçla geldiğini, ne amaçla ibra edilmediğini biz gördük, herkes de görmüş oldu. Malatya'mızı gerçekten seven, düzgün kişiler tarafından Malatyaspor'umuzun yönetilmesini arzu ediyoruz. Onun dışında da biz görevimize devam ediyoruz."

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