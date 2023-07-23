İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasında gerçekleştirilen Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Malatya Valiliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloglu, şeref defterini imzaladı, Vali Hulusi Şahin ile makamında bir süre görüştü.

Karaloğlu, daha sonra İkizce 2 Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu'na AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti.