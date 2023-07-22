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        Malatya'da kavgaya müdahale eden polisin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:55
        Malatya'da kavgaya müdahale eden polisin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı

        MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde aile içi kavgaya müdahale eden polis memurunun silahla yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Topsöğüt Mahallesi Horata Sokak'ta 22 Temmuz'da aile içi kavgaya müdahale eden polis memurunun yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Topsöğüt Mahallesi Horata Sokak'ta bir ailenin fertleri arasında çıkan kavga üzerine bölgeye giden polis ekibi olaya müdahale ederken, bir kişi bir polis memurunun tabancasını almaya çalışmış, bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun polis memurunun sağ bacağına isabet etmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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