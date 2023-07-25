Malatya'da Yenice Barajı'nda gövde sıyırma kazı çalışması devam ediyor

MALATYA (AA) - Malatya'daki Yenice Barajı'nda gövde sıyırma kazı çalışması yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar devam ediyor.

Malatya Merkez Yenice Barajı'nda gövde sıyırma kazılarıyla ulaşım yolları çalışmaları devam ederken, projede yüzde 5 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

Temelden yüksekliği 47,50 metre olarak projelendirilen Yenice Barajı 2,42 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 4 bin 310 dekar araziye can suyu verecek Yenice Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirti.

Balta, baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 4 bin 310 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin artacağını belirterek, "Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Malatyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 22 milyon 573 bin 628 lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.