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        Malatya'da tartıştığı eşinin bıçakladığı genç kadın öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:05
        Malatya'da tartıştığı eşinin bıçakladığı genç kadın öldü

        MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti.

        Topsöğüt Mahallesi'nde M.A. (23) ile eşi Büşra A. (22) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Büşra A'yı bıçakla yaraladı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan Büşra A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Genç kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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