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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:43
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K, yönetimindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil ile Ö.A, idaresindeki 44 EP 929 plakalı otomobil çarpıştı.

        Olay yerini itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.

        Kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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